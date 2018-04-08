ФІФА виплатить чималі гонорари арбітрам, які працюватимуть на ЧС-2018 у Росії

Нещодавно стали відомими розміри зарплат арбітрів на чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії. Про це пише football24.ua, передає Львівський портал.

Усі 36 рефері, призначені на матчі чемпіонату світу-2018, були поділені на категорії відповідно до свого досвіду та рейтингу. Арбітри першої категорїі, такі як Фелікс Брих, Нестор Пітана чи Джюйнет Чакир, отримають за свою роботу на Мундіалі-2018 в Росії 57 тисяч євро.

Крім цього, кожен рефері додатково зароблятиме по 2,5 тисячі євро за відпрацьований матч.

Асистенти арбітрів гарантовано отримають за роботу на Мундіалі-2018 по 20 тисяч євро, а ще 1600 євро – як бонус за кожен матч.

Як повідомляв Львівський портал раніше, квитки на ЧС-2018 у Росії купили більше чотирьох тисяч українців.