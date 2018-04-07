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Квитки на ЧС-2018 у Росії купили понад чотири тисячі українців

Омелян Шевчук

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Квитки на чемпіонат світу з футболу в Росії купили 4140 громадян України. У ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Про це з посиланням на прес-службу міжнародної федерації футболу (ФІФА) повідомляє український портал «Футбол-24».

 

За результатами першого етапу продажу, з 14 вересня по 28 листопада 2017 року, українські вболівальники купили 2087 квитків на матчі ЧС-2018. Таким чином, після другого етапу продажу квитків, який проходив з 5 грудня 2017 го по 3 квітня 2018 го, число українців, які планують відвідати чемпіонат, зросло вдвічі.

Однак частина квитків могла бути куплена жителями Криму, який міжнародне співтовариство як і раніше вважає частиною України, а також непідконтрольних Києву Донецької і Луганської областей.

Раніше в ФІФА повідомили, що станом на 3 квітня 2018 року на ЧС в Росії продано понад 1,7 млн ​​квитків. Останній етап продажу стартує 18 квітня.

Чемпіонат світу з футболу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня. Збірній України пройти відбір на матчі світової першості не вдалося.

Як відомо, уряд Ісландії розглядає питання про бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії в знак солідарності з Великобританією через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

«Слово і Діло»

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