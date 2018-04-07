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Понад 150 тисяч українців вже обрали свого лікаря

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Із 2 квітня вже понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації. Сподіваюся, що для своїх пацієнтів всі вони стануть тими самими довіреними фахівцями, до яких хочеться звертатися протягом життя з більшості питань щодо здоров’я. Про це у своєму Фейсбук повідомила виконувачу обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

За її словами, кампанія з вибору лікаря розпочалася в усіх областях України. Медзаклади поступово підключаються до електронної системи охорони здоров’я – на 4 квітня в системі вже було 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Щодня приєднуються нові.

Загалом з часу запуску електронної системи охорони здоров’я підписано понад 266 тисяч декларацій про вибір лікаря.

«Всі ми вперше працюємо з таким масштабним завданням, тож в деяких регіонах на початку виникли труднощі. Так, у Львові та Дніпрі старт кампанії був відкладений. Ми уважно стежимо за перебігом кампанії та допомагаємо вирішувати локальні питання. Сьогодні у Львові почали підписувати декларації. В Дніпрі найближчим часом заклади також відновлять підписання декларацій», – повідомила вона.

Щодо поодиноких порушень, то в деяких медзакладах громадянам відмовляли у вільному виборі лікаря. Найчастіший аргумент – пацієнт приписаний до іншого дільничого лікаря, тому має підписати декларацію в іншому місці.

«Нагадуємо, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, аби вони підписували декларацію винятково зі своїм дільничним лікарем. Кожен українець вільний у виборі свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б він не був зареєстрований», – повідомила головний медик країни.

Відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин:

  1. Заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я.
  2. Всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів.

Неправомірною також є відмова пацієнтам на підставі того, що в закладі немає бланків декларацій. Декларація формується в електронному вигляді й після заповнення роздруковується уповноваженою особою.

Як раніше повідомляв Львівський портал, стартувала національна кампанія «Обери свого лікаря». Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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