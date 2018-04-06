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Вночі у Львові патрульні на «гарячому» спіймали крадія

Юлія Шпак

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У Львові патрульні у підвальному приміщенні будинку затримали 33-річного злодія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, близько 4 години ранку, невідомі особи проникли до підвального приміщення на вулиці Війтовича. Власник почув шум та негайно викликав поліцію. Патрульні, які отримали виклик, прибули на місце події та спробували зайти в підвал.

Чоловік, що перебував там – закрився, а згодом спробував втекти разом з краденим. Інспектори його затримали у внутрішньому дворі з чотирма сумками. В них були металеві вироби, взуття, аптечка, різні предмети вжитку загальною вартістю 3000 гривень.

Дані чоловіка встановили в базі та виявилося, що 33-річний мешканець Львова вже притягувався за крадіжки. На місце події викликали слідчих, яким і передали справу.

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