Рецидивісти намагалися обікрасти Львівський перинатальний центр

За підозрою у крадіжці з Львівського перинатального центру затримали чотирьох осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Вчора увечері патрульних викликав охоронець Львівського державного обласного клінічного перинатального центру, що на вулиці Джорджа Вашингтона і заявив про крадіжку із проникненням.

Четверо осіб зірвали у підвальному приміщенні колодку з дверей і винесли звідти метал. Двох осіб патрульні затримали на місці події, а ще двох, залучившись підмогою колег, обстеживши прилеглі території. Втікачами виявилися раніше неодноразово судимі 43 та 45-річні чоловіки. Затримані на місці віком – 38 та 47 років. Усі четверо є мешканцями Львова. На місце викликали слідчих та експертів. Речові докази вилучили. Попереднього відкрита кримінальна справа за ч.2 ст.185 ККУ, крадіжка вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Як інформував Львівський портал, перинатальний центр обіцяють відкрити до кінця цього місяця.