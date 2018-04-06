Неподалік залізничного вокзалу 54-річний чоловік намагався продати гранату, бо не мав грошей на дорогу додому

У Львові біля залізничного вокзалу затримали чоловіка, який намагався продати гранати, щоб «підзаробити» гроші на дорогу додому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні вдень надійшов виклик до патрульних з лінії 102 про підозрілу особу неподалік Залізничного вокзалу на вулиці Городоцькій. Заявниця чітко надала описи чоловіка, зазначивши, що чула наче він має зброю на продаж.

«Екіпаж прибувши на місце події, побачив на пішохідній алеї між вулицею Чернівецькою та Приміським вокзалом громадянина, який ззовні співпадав з описами. Патрульні спільно із працівниками Залізничного відділу поліції, які неподалік опрацювали завдання,підійшли до чоловіка і спиталися чи в нього є заборонені речі, або речі обіг яких обмежений. 54-річний мешканець Івано-Франківської області сказав, що має гранату. Патрульні провели поверхневу перевірку і в кишені виявили замотаний у поліетиленовий пакет предмет схожий на гранату і запал», – йдеться у повідомленні.

Чоловік пояснив, що напередодні вживав алкоголь з невідомим чоловіком, який вийшов до вітру і не повернувся, залишивши цей пакет.

«Оскільки, за його словами, грошей на дорогу додому у нього не було, то вирішив продати гранату. На місце події викликали слідчих та вибухотехнічну службу. Експерти вилучили предмет», – додали патрульні