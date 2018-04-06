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На Львівщині поліцейські затримали 25-річного наркодилера

Юлія Шпак

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На Львівщині поліцейські затримали 25-річного львів’янина, який організував збут наркотичних засобів у місті Червоноград та на території Сокальщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Під час затримання та санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка нарковмісні таблетки «субутекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін»,  медичні шприци, мобільний телефон та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Вилучене скеровано на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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