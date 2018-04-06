На Львівщині організовують соціально-культурний проект «Війна і Мир»

На Львівщині за ініціативи Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» Львівської обласної філармонії стартує новий соціально-культурного проекту «Війна і Мир». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, з 27 по 29 квітня цього року відбудуться благодійні концерти-зустрічі в містах Жовква, Жидачів, Стрий, Городок, Самбір.

«Наша дійсність амбівалентна, і кожний бачить її такою, якою хоче бачити. Сьогодні ми – українці – живемо в двох паралельних світах, де кожен сприймає дійсність через призму своїх цінностей, совісті та любові до Батьківщини.

В одному світі – Миру – ми прокидаємось зранку, радіємо чи засмучуємося погодою за вікном, випиваємо традиційну ранкову каву і поринаємо у вир повсякденних справ, планувань, зустрічей з колегами, друзями, розваг та дозвілля з родиною. А в другому світі – Війни – такому ж реальному присутні страхи, сльози, невизначеність, віра та надія. В цьому світі реальність інша – щохвилинна небезпека, вибухи та вистріли, поранення та втрати. Там наші воїни, ризикуючи власним життям, боронять наш з вами мирний сон, наші з вами життя і мрії в незалежній та цілісній Україні.

Як поєднати цих два світи і зробити їх зрозумілими і реальними для себе? Щоб зробити це нам бракує іншого розуміння патріотизму: коли ти можеш бути корисним своїй країні знаннями та вміннями, своїми добрими вчинками та щоденною працею. Як сказав кардинал Гузар, «Ми маємо віддавати – давати у світ добро, милосердя, любов. Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, письменник, робітник і навіть політик – то служіння іншим. Тільки тоді, коли ми віддаємо, стаємо багатшими. Треба формувати в людях розуміння служіння», – наголошують організатори.

Разом з оркестром в концертах візьмуть участь виконавиці – Джеймі Зівер (Англія), Софія Федина, Лєна Корнєєва, які виконають відомі українські пісні, серед яких «Ніч яка місячна», «Гуцулка Ксеня», «Шумліа Ліщина», «Два кольори» та інші. У виконанні оркестру також пролунають безсмертні твори сучасного українського композитора Мирослава Скорика.

Важливо, що під час заходів відбудеться знайомство та спілкування з воїнами-добровольцями, які поділяться спогадами про друзів, які віддали своє життя за Україну, та своїми історіями.

Серед них є історія любові, яка об’єднала Україну та Великобританію. Її учасники – волонтер, доброволець із Жовкви Світозар, який воював на сході України у складі 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, та співачка, волонтер Джеймі з невеликого міста Солігалл.

Воїн-доброволець з позивним «Бізон» (м. Донецьк): «Так ось, про що я: я хочу, щоб знали про кожного. Час пройде, багато що забудеться, ми так влаштовані. А про хлопців треба розповідати. Щоб ті життя, які покладені за ці руїни (Донецький аеропорт – прим.) , не були забуті, і вони не стали простою статистикою».

Запрошуємо всіх на концерти, які відбудуться:

27.04.2018

17:00 м. Жовква, Жовківський районний народний дім.

28.04.2018

15:30 м. Жидачів, Міський будинок культури «Папірник»;

20:00 м. Стрий, Стрийській міський будинок культури.

29.04.2018

14:30 м. Городок, Районний народний дім.

18:30 м. Самбір, Самбірський народний дім.