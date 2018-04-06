На Львівщині створили 18 консультацій з охорони праці

На Львівщині створили 18 інформаційно-консультативних пунктів для консультацій з актуальних питань у сфері охорони праці. Вони працюють на базі районних державних адміністрацій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Кожен охочий громадянин може отримати від фахівців Держпраці консультативну допомогу з питань:

– створення безпечних умов праці;

– правильності оформлення розслідування нещасних випадків;

– дозвільної системи та ринкового нагляду;

– умов праці та гігієни праці;

– трудового законодовсвтва;

а також інших питань, що належать до компетенції Держпраці.

З графіком прийому у інформаційно-консультативних пунктах Львівщини на ІІ квартал 2018 року можна ознайомитись на офіційному сайті ГУ Держпраці у Львівській області у рубриці “Громадянам” – “Інформаційно-консультативні пункти”.