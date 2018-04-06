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На Княгині Ольги водій посеред дороги зупинив своє авто, вийшов з нього і раптово помер

Вероніка Рой

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У Львові на вулиці Княгині Ольги водій автомобіля «Опель» зупинився посеред дороги, вийшов з нього і раптово помер. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

 

«Ця інформація надійшла до поліції від жінки. Вона побачила, як на вулиці Княгині Ольги зупинився автомобіль «Опель», з нього вийшов водій і раптово помер. На місце події викликали «швидку допомогу», медики констатували смерть. Наразі правоохоронці встановлюють особу водія і обставини події», – розповіла вона.

Фото: Варта-1

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