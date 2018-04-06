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Львів прийме чемпіонат України з кульової стрільби

Юлія Шпак

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10-16 квітня 2018 року на спортивно-стрілецькому комплексі Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові відбудеться відкритий чемпіонат України із кульовоїстрільби  серед вихованців ДЮСШ  вікової групи 1995 р.н. і молодших. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Цьогоріч на участь у змаганнях очікується рекордна кількість спортсменів – понад 300 кращих молодих спортсменів країни, що представлятимуть збірні команди 16 областей України, в т.ч. збірна Донеччини та м.Києва.

Національний чемпіонат є одним з етапів відбору кандидатів до складу збірної команди України, що братиме участь в Кубку світу серед юніорів (21-29 червня 2018 року, м. Зуль, Німеччина).

Початок урочистої церемонії відкриття змагань 10 квітня 2018 р., о 16 30год.

Початок змагань щоденно о 10: 00год. (вул. Клепарівська, 39-А). Змагання триватимуть до 16 квітня 2018 року.

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