Львів прийме чемпіонат України з кульової стрільби

10-16 квітня 2018 року на спортивно-стрілецькому комплексі Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові відбудеться відкритий чемпіонат України із кульовоїстрільби серед вихованців ДЮСШ вікової групи 1995 р.н. і молодших. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьогоріч на участь у змаганнях очікується рекордна кількість спортсменів – понад 300 кращих молодих спортсменів країни, що представлятимуть збірні команди 16 областей України, в т.ч. збірна Донеччини та м.Києва.

Національний чемпіонат є одним з етапів відбору кандидатів до складу збірної команди України, що братиме участь в Кубку світу серед юніорів (21-29 червня 2018 року, м. Зуль, Німеччина).

Початок урочистої церемонії відкриття змагань 10 квітня 2018 р., о 16 30год.

Початок змагань щоденно о 10: 00год. (вул. Клепарівська, 39-А). Змагання триватимуть до 16 квітня 2018 року.