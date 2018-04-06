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Львів’яни стали на захист керівника «Супутника», якого взяли на хабарі

Дарина Смеречанська

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На захист керівника Культурно-мистецького центру «Супутник» Олександра Агашкова виступає чимало львів’ян, які переконані, що звинувачення у хабарництві йому «шиють» безпідставно.

 

Зокрема, відома активістка Олеся Дацко зазначила, що Агашков протягом багатьох років не дає забудовувати Левандівський парк та воює там із торгівлею алкоголем. За її словами, у такий спосіб «вирішили поквитатися з бунтарем».

«Саша Агашков і хабар – це різні галактики. Людина, яка ідеєю свого життя зробила Культурно-мистецький центр «Супутник», яка вдихнула у «Супутник» життя. Таких майже нема. Вид вимираючих порядних людей. Більше 10 років саме Саша не дав і не дає забудувати Левандівський парк. Воює з торгівлею алкоголем у парку. Так розумію, вирішили поквитатися з бунтарем. Чомусь корупціонерів у мерії не ловлять. Хоча десятки доказів на руках! Як же цинічно. І гидко», – написала вона у Facebook.

Своєю чергою журналістка Ірина Юзик наголосила на тому, що львів’яни не можуть замовчувати цей факт і повинні висловити солідарність та виступити на захист Олександра Агашкова:

«Крім захисту парку Олександр фактично з гівна підняв палац культури в районі, на який забили вже десятиріччями всі чиновники. Знаючи діяльність та безкомпромісність Олександра, я навіть не здивувався у тому, що скоїлось. Просто чекав, що можливо за ним прийдуть трохи пізніше і він буде не один з перших…Наразі активіст, який переніс рік тому операцію на шлунок через виразку потрапив у лікарню. Я не знаю, що буде зі мною завтра чи через рік, але я знаю, що якщо ми всі промовчимо сьогодні то краще нашим дітям та онукам тут не жити…Солідарність понад усе!!!».

Свою підтримку директору «Супутника» висловила ще одна активістка Лідія Конюх:

Зокрема, нардеп Ірина Подоляк заявила проте, що готова взяти Олександра Агашкова на поруки.

Фото: СБУ

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