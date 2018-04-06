ФК «Карпати Львів» ділитиме стадіон «Україна» із винниківським «Рухом» та іншими клубами

Відтепер ФК «Карпати» має ділити стадіон «Україна» з іншими професійними футбольним клубами, які є або будуть зареєстрованими у Львові, Винниках, Рудно та Брюховичах. Відповідне рішення сьогодні, 6 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком міськради зобов’язав ФК «Карпати» надавати професіональним футбольним клубам, які є або будуть зареєстрованими у Львові, Винниках, Рудно та Брюховичах та які приймають чи прийматимуть участь у всеукраїнських змаганнях з футболу, що проводяться під егідою або санкціоновані Федерацією футболу України, користування полем стадіону «Україна», нежитловими приміщеннями, які є об’єктом оренди, та інші послуги щодо забезпечення проведення спортивних заходів.

Оренда поля та приміщень стадіону «Україна» для інших львівських футбольних клубів має бути безоплатною.

«Надаючи ФК «Карпати Львів» стадіон «Україна» ми свідомі того, що це рішення є надзвичайно важливим для громади Львова. Дай Бог, щоб футбольний клуб завжди був Вищій лізі і займав найвищі позиції. Тому я би хотів, щоб це рішення давало гарантії футбольному клубу нормально планувати свій завтрашній день на рік, на два, на три. Треба, щоб не було узурпації влади, щоб, наприклад, коли на цьому стадіоні треба було провести матч для іншої команди, то щоб така можливість була, але щоб ФК «Карпати» мав гарантовану можливість на цьому стадіоні виступати. Це дуже важливо», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час обговорення даного питання був присутній і депутат Львівської міської ради, бізнесмен, власник винниківського футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський. Він зауважив, що інші футбольні клуби досягнули згоди з ФК «Карпати» щодо стадіону «Україна».

«Ми з Інною Свистун, з юристами «Карпат» та іншими власниками футбольних клубів проект рішення доопрацювали. За всіма пунктами в принципі була досягнута згода», – зауважив Григорій Козловський.

Як підкреслила начальниця управління комунальної власності Львівської міськради Інна Свистун, мерія має право також в односторонньому порядку розірвати договір оренди з ФК «Карпати Львів» за певних обставин:

«Договір передбачає процедуру користування стадіоном та розірвання договору в разі певних умов. Зокрема, коли клуб втратить статус професійного футбольного клубу та/або учасника чемпіонату України з футболу Прем’єр-ліги, або припинить участь у змаганнях з футболу Прем’єр-ліги, які проводяться під егідою Федерації футболу України», – додала Інна Свистун.

Зазначимо, стадіон «Україна» перебував в оренді «Карпат» до 2017 року, взимку цього року Львівська міська рада подовжила оренду стадіону для Карпат ще на 10 років за 1 гривню на рік.

Після завершення будівництва «Арени Львів» ФК «Карпати» почали грати домашні ігри Прем’єр-ліги саме там. Однак через брак коштів на оренду нового стадіону на сезон 2017/18 чемпіонату України «Карпати» знову повернулись на «Україну».