Близькій до екс-мера Львова компанії дозволили будувати елітне житло на території львівського перевізника

Сьогодні, 6 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради надав містобудівні умови та обмеження на будівництво ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (2, 3, 4 черги). Про це передає кореспондент Львівського порталу.

На земельній ділянці площею 2,6662 га планують звести багатоповерхівки, висотою від 6 до 11 поверхів.

Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Функціональне призначення землі – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови.

Як повідомляв Львівський портал раніше, загалом тут планують звести 9 будинків, де буде 840 однокімнатних та двокімнатних квартир. Як йдеться на сайті житлового комплексу, окрім житла, на його території буде спортзал з басейном, спа-салон, дитячий садочок, супермаркет. Окрім того, на території ЖК буде відеоспостереження і працюватиме консьєрж-сервіс. Першу чергу будівництв планують здати в експлуатацію у квітні цього року.

Зазначимо, ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630» вже кілька разів поспіль звертається до мерії за містобудівною документацією.

У 2016 році ТзОВ «АТП-14630» вже отримувало містобудівні умови і обмеження на будівництво житла на цій земельній ділянці. Проте в процесі будівництва забудовник порушив умови виданої йому документації і надбудував у двох будинках два зайві поверхи, за що його оштрафувала Держархбудінспекція Львова.

«Інспекція архбудконтролю міста оштрафувала забудовника за збільшення поверховості будинків із вимогою видати нові містобудівні умови та обмеження і змінити подальший проект. Зокрема, понизити поверховість наступних черг і взяти нові містобудівні умови та обмеження. Ті будинки, які мали мати по 16 поверхів, понизяться на 2 поверхи. Це є вимогою інспекції, яка через це не вводить в експлуатацію збудовані об’єкти. Загальна кількість квартир і площі житла не зміниться», – зауважував головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Сьогодні ж члени виконкому наголосили, що надають ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство – 14630» містобудівні умови та обмеження, якщо воно зобов’яжеться збудувати дитсадок до здачі перших черг будівництва.

Зазначимо, що підрядником цього будівництва є ПП «Західна інженерна компанія», що має стосунок до сина колишнього мера Львова Любомира Буняка – Юрія Буняка. Зокрема, до 2000 року Юрій Буняк був керівником цього підприємства. За даними Наших грошей, до 2007 року обидва Буняки були серед засновників «Західної інженерної компанії».

Зараз кінцевими бенефіціарними власниками компанії є Оксана Винявська та Андрій Рокош. Керівником підприємства є Михайло Винявський, який за часів мерства Буняка очолював «Львіводоканал». Андрій Рокош також володіє ТОВ «Бізнесресурс», якій належить автостанція «Західна», що на вулиці Городоцькій у Львові.

Девелопером цього будівництва є InvestBud Development. Ця компанія належить львівському бізнесмену Тарасові Хомі. Він теж є одним із власників ТОВ «Бізнесресурс». Також Ростислав Хома є співвласником ТОВ «Укрінвестбуд», засновниками якого є підрядник будівництва – ПП «Західна інженерна компанія».