Маленьких львів’ян запрошують взяти участь у лізі дворового футболу

Розпочалась реєстрація на участь у Львівській лізі дворового футболу «Футбол у кожен двір», яка триватиме до 10 квітня. У змаганнях можуть взяти участь хлопці та дівчата віком 14 – 15 років із Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ігри будуть відбуватимуться на вуличних майданчиках для міні-футболу міста Львова. Для участі потрібно зібрати у себе в дворі команду і зареєструватися.

Детальнішу інформацію, щодо реєстрації можна отримати за телефоном: 063 3 587 333 та 097 844 63 93.