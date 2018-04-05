ОСТАННІ НОВИНИ

Маленьких львів’ян запрошують взяти участь у лізі дворового футболу

Юлія Шпак

|

Розпочалась реєстрація на участь у Львівській лізі дворового футболу «Футбол у кожен двір», яка  триватиме до 10 квітня. У змаганнях можуть взяти участь хлопці та дівчата віком 14 – 15 років із Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Ігри будуть відбуватимуться на вуличних майданчиках для міні-футболу міста Львова. Для участі потрібно зібрати у себе в дворі команду і зареєструватися.

Детальнішу інформацію, щодо реєстрації можна отримати за телефоном: 063 3 587 333 та 097 844 63 93.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...