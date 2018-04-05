Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив декларації всіх 32 нардепів зі Львівщини і з’ясував, що багато із них зберігають чималі суми готівки, а за минулий рік встигли придбати нові автівки, автостоянки та земельні ділянки.

Окрім цього, Львівський портал склав власний рейтинг із десяти парламентарів-королів готівки. Зауважимо, що до нього потрапили ті народні обранці, які задекларували найбільші суми готівки власне на своє ім’я, а не на членів сім’ї.

Як виявилось, найбільше коштів, мільйони доларів та гривень, зберігають депутати від правлячої партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», слідом за ними ідуть нардепи від «Народного фронту» та Об’єднання «Самопоміч».

Звичайно, гроші, а тим паче готівка, – річ дуже потрібна не лише у депутатському житті. Однак якщо прості українці звикли ховати гроші десь у панчохи, в шафи чи під матраци, то куди ж дівають свої мільйонні статки народні депутати України?

Ярослав Дубневич, Блок Петра Порошенка, – 3,6 млн доларів готівки

На рахунках у банку бізнесмен має більше 4,5 млн грн. Натомість його дружина, Наталія Дубневич, тримає в банку трохи більше, ніж 3 млн грн, 51 378 євро і 1992 долари. Також вона задекларувала готівку: 700 000 доларів, 220 000 євро і 300 000 грн.

За свою депутатську діяльність протягом року Ярослав Дубневич заробив 269 860 грн, ще 252 825 грн становили кошти, пов’язані з виконанням депутатських повноважень. А сукупний дохід нардепа, який складався з гонорарів, надання в оренду майна та банківських процентів, склав більше 4,1 млн грн.

Дружина, займаючись бізнесом, за минулий рік отримала 990 480 грн, ще 95 618 грн становили банківські проценти. А її річний дохід від надання майна в оренду або його відчуження склав більше 9,5 млн грн.

У 2017 році Ярослав Дубневич позичив 780 000 євро своїй доньці Пиртко Роксолані, ще 72,7 млн грн – своїй дружині Наталії.

У свою чергу Наталія Дубневич дала позики у розмірі 77,1 млн грн двом фірмам, назв яких у декларації не вказала.

Також протягом минулого року Ярослав Дубневич взяв в оренду три нежитлові приміщення у Самборі (Шевчук Наталія), Мостиськах (ПП «Данко») та у Львові (ТОВ «АПП «Львівське», співвласником якого він і є). Також нардеп зареєстрував авторське право на рейкове пружне скріплення для колії на залізобетонній основі.

А дружина нардепа, Наталія Дубневич, минулоріч встигла ще придбати шість автостоянок у Львові.

Жодної нової ділянки до своєї колекції земель на Львівщині, а також житла ні Ярослав Дубневич, ні члени його сім’ї у 2017 році не купили.

Богдан Дубневич, Блок Петра Порошенка, – 1,2 млн доларів готівки

Крім готівки, бізнесмен тримає на рахунках у банку ще 397 174 доларів, 176 419 грн. А його дружина Тетяна Дубневич має 900 000 доларів готівкою, тоді як на банківських рахунках розмістила 2 242 доларів та 271 397 грн.

Будуючи народним депутатом України, у 2017 році Богдан Дубневич заробив 260 824 грн. Ще 252 825 грн становили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Ще 740 199 грн становив дохід від надання майна в оренду та банківські проценти.

Натомість Тетяна Дубневич минулоріч отримала 61 003 грн , займаючись підприємницькою діяльністю, ще 38 400 грн становила зарплата за сумісництвом. Сукупний дохід, який вона отримала від надання майна в оренду чи його відчуження, склав понад 10 млн грн.

Протягом 2017 року Тетяна Дубневич позичила своєму синові Павлові 3,9 млн грн, а ще 3,1 млн грн – Надії Гичці, яка є невісткою депутата Львівської облради та поки що керівника обласної клінічної лікарні Михайла Гички. А сам Богдан Дубневич встиг дати 1,8 млн грн позики ТОВ «Імені Шевченка».

Загалом минулого року Тетяна Дубневич встигла купити ще квартиру та автостоянку у Львові, чотири земельні діляки у селі Зубра, що на окраїні Львова. Натомість нардеп взяв в оренду Porshe Panamera у ТзОВ «АПП «Львівське», співвласником якого він є сам.

Також Богдан Дубневич у 2017 році купив дві земельні ділянки у с. Звенигород Пустомитівського району, а навпіл із дружиною свого брата, Наталією Дубневич, придбав землю у селі Скнилів Пустомитівського району.

Упродовж минулого року Богдан Дубневич також встиг оформити чотири авторські права на вироби, що стосуються рейкового транспорту.

Олег Лаврик, Самопоміч, – 370 000 доларів готівки

Водночас на рахунках нардеп зберігає 756 896 грн і 142 771 доларів. Інших коштів ні готівкою, ні в банках члени сім’ї Олега Лаврика не задекларували.

У Верховній Раді Олег Лаврик протягом року отримав 245 924 грн зарплати. А його сукупний дохід, який складався із банківських процентів та відчуження нерухомого майна, – більше 84,7 млн грн.

У свою чергу дружина, Лаврик Наталія, за рік заробила 136 353 грн та ще 25 500 грн від надання майна в оренду. Син нардепа, Данило Лаврик, у 2017 році отримав 6 250 грн гонорару.

Минулого року Олег Лаврик взяв у безоплатне користування автомобіль Toyota Camry у ПАТ «Промбудприлад», що зареєстроване у Львові. Також він почав орендувати квартиру в Києві.

Також у червні 2017 року Олег Лаврик виплатив 57 млн грн кредиту Олегу Дяківу, ще понад 15,3 млн грн він сплатив Олегу Дяківу за договором про відступленням права вимоги.

Нового майна чи цінних подарунків нардеп і члени його сім’ї не задекларували.

Олег Мусій, позафракційний, – 162 000 доларів, 29 000 євро і 310 000 грн готівки

Нардеп та екс-Міністр охорони здоров’я тримає в банку додатково 66 710 грн. А його дружина Наталія Храновська банківського рахунка не має, натомість зберігає 67 000 доларів готівкою.

Протягом 2017 року Олег Мусій, згідно з декларацією, працював лише у Верховній Раді. За це він заробив 257 706 грн зарплати, ще 252 825 грн становили депутатські компенсації.

Дружина Мусія минулоріч отримала лише 49 106 грн зарплати . Жодного іншого доходу за минулий рік ні нардеп, ні члени його сім’ї не задекларували.

Хоча також у 2017 році Наталія Храновська встигла купити автомобіль Nissan Qashqai, вартість якого не вказала.

А сам Олег Мусій позичив третім особам 35 000 доларів і почав орендувати квартиру в Києві.

Нерухомості, цінних паперів, подарунків та інших благ Олег Мусій чи члени його сім’ї впродовж 2017 року не нажили.

Роман Мацола, Блок Петра Порошенка, – 226 000 доларів та 270 000 грн готівки

Водночас нардеп і співзасновник «Першої приватної броварні» тримає в банку понад 4,2 млн грн, 19 837 євро та 366 570 доларів. Натомість його дружина, Наталія Мацола, на банківському рахунку зберігає 130 000 грн.

Протягом 2017 року за роботу у Верховній Раді Роман Мацола заробив 244 522 грн, ще 290 995 грн він отримав як відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських обов’язків. Також понад 1 млн грн становили його банківські проценти.

У свою чергу дружина нардепа, Наталія Мацола, минулого року отримала 53 802 грн зарплати, ще 15 201 грн становили банківські проценти.

Жодних об’єктів нерухомості, цінного майна, подарунків чи фінансових зобов’язань у декларації за 2017 рік ні Роман Мацола, ні члени його сім’ї не вказали.

Ігор Васюник, Народний фронт, – 2,8 млн грн, 24 000 євро та 40 000 доларів готівки

На рахунку в банку бізнесмен також зберігає 201 727 грн, 165 євро та 5 доларів. Натомість його дружина, Оксана Васюник, має 783 000 грн, 22 000 євро, 45 000 доларів готівкою, а на рахунку – ще 201 696 грн, 1187 євро.

Син нардепа, Тарас Васюник, готівкою зберігає 22 600 грн, на банківських рахунках – 224 355 грн, 5 євро, 7 доларів і 9 швейцарських франків.

Будучи народним депутатом, Ігор Васюник у Верховній Раді заробив 257 379 грн. Компенсацій витрат, пов’язаних із виконанням депутатських обов’язків, протягом року він не отримував.

Також Ігор Васюник упродовж минулого року заробив близько 2,2 млн грн за відчуження цінних паперів і корпоративних прав, як банківські проценти.

Дружина нардепа, Оксана Васюник, задекларувала більше 1 млн грн, які вона отримала від підприємницької діяльності та за відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Ще понад 57 000 грн з її доходу становили кошти із кредитної карти й банківські проценти.

Тарас Васюник у 2017 році заробив більше 1,5 млн грн займаючись бізнесом, понад 330 000 грн склали банківські проценти та дохід від надання майна в оренду. Також Тарас Васюник отримав 2,5 млн грн позики від своїх батьків.

Минулого року ні Ігор Васюник, ні його дружина не купували нерухомості, цінних паперів і не отримувати дороговартісних подарунків. Натомість їхній син Тарас купив дві квартири у Львові та ще одну в Києві, на придбання якої отримав позичку від Ігоря Васюника.

У 2017 році Оксана Васюник мала більше 2 млн грн неоплаченого статутного капіталу ТзОВ «Земля органік», а також сплатила 27 326 грн банківського кредиту. Тарас Васюник повернув своїм батькам теж більше 1 млн грн позики.

Андрій Кіт, Блок Петра Порошенка, – 2,3 млн грн готівки

Ні нардеп, ні члени його сім’ї рахунків у банках не мають, так само як і не мають більше готівки.

Згідно з декларацією, Андрій Кіт працював лише у Верховній Раді – за 2017 рік депутат отримав 240 558 грн зарплати. Жодних компенсацій витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, він не отримував.

Його дружина, Марія Кіт, минулого року заробила 269 942 грн. Інших доходів жінка не вказала, хоча у декларації зазначила, що є власницею ТОВ «Підгорецьке молочко», володіє 75% ТОВ «Любинецький млин», 33% ТОВ «Галич екофрукт» і 33% ТОВ «Сади Галичини».

Нерухомості, автівок, цінних паперів Андрій Кіт та члени його сім’ї минулого року не купували. Не мають вони і фінансових зобов’язань, також не отримували у 2017 році цінних подарунків.

Микола Кадикало, Народний фронт, – 1,7 млн грн готівки

На рахунках у банку нардеп також тримає 41 063 грн, 35 євро та 20 доларів. Водночас ні готівки, ні інших коштів у банках члени його сім’ї не мають.

Єдиними доходом нардепа у 2017 році, згідно з його декларацією, була робота у Верховній Раді. Там він заробив 253 908 грн. Компенсацій витрат, що пов’язані із депутатською діяльністю, він також не отримував. Окрім цього Микола Кадикало задекларував 21 грн бонусу від «Приватбанку» за покупки.

Його дружина, Оксана Кадикало, минулоріч отримала 9 460 грн допомоги із догляду за дитиною.

Ні Микола Кадикало, ні члени його сім’ї не є власниками чи співвласниками жодної фірми.

Однак нардеп задекларував автомобіль BMW 525D, який отримав у квітні 2017 року. Власником автівки є третя особа.

Об’єктів нерухомості чи цінностей Микола Кадикало та члени його сім’ї протягом минулого року не нажили.

Наталія Кацер-Бучковська, Народний фронт, – 800 500 грн, 21 000 доларів готівки

Паралельно на рахунках у банку нардепка тримає більше 25 000 доларів та близько 40 000 грн. Її чоловік, Юрій Кацер, зберігає готівкою більше 1 млн грн, 37 500 доларів та 20 500 євро, а в банку – понад 338 000 грн і 2004 долари.

У 2017 році Наталія Кацер-Бучковська отримала 233 590 грн зарплати у Верховній Раді , ще понад 480 000 грн компенсацій вона отримала за витрати, що пов’язані з депутатською діяльністю, в тому числі й оренда житла.

28 380 грн допомоги нардепка отримала при народженні дитини, ще майже 20 000 грн склали банківські проценти. А 27 698 грн Наталія Кацер-Бучковська отримала від Міжнародного фонду «Відродження» як компенсацію витрат під час участі конференції в межах Давоського економічного форуму.

Її чоловік, Юрій Кацер, упродовж 2017 року заробив більше 2,5 млн грн. Ще 14 526 додаткових гривень він отримав на своїй роботі , а 6057 грн склали банківські проценти.

Жодного доходу від цінних паперів за минулий рік не задекларовано, однак у документі вказано, що Юрій Кацер володіє акціями ПАТ «Укрнафта», а Наталія Кацер-Бучковска – акціями ПАТ «Дружківський машзавод».

Минулого року ні народна депутатка, ні члени її сім’ї не купували нерухомості, цінних паперів, також вони не мають дороговартісних подарунків чи фінансових зобов’язань. Однак у 2017 році Наталія Кацер-Бучковська витратила ще 425 469 грн на оренду житлового будинку.

Олексій Скрипник, Самопоміч, – 1, 070 млн грн готівки

Бізнесмен та громадський діяч Олексій Скрипник також зберігає у банку 259 359 грн, а його дружина, Тетяна, має ще 560 000 грн готівкою.

Минулого року Олексій Скрипник отримав 243 634 грн зарплати у Верховній Раді, ще 742 000 грн склали дивіденди ТОВ «Елекс», власником якого він і є.

Дружина, Тетяна Скрипник, займаючись підприємницькою діяльністю, у 2017 році заробила 549 991 грн, також вона отримала 22 360 грн страхових виплат.

Протягом 2017 року ні нардеп, ні члени його сім’ї не купували земельних ділянок, житла, цінних паперів, а також не мали фінансових зобов’язань. Однак Тетяна Скрипник купила автомобіль Mercedes-Benz V-Klasse вартістю 837 997 грн. Втім у деклації також чомусь вказано, що автівка перебуває на правах оренди в самої Тетяни Скрипник.

Фото: Уніан, Варіанти, Народний фронт, Самопоміч, Поділля News, Днепр Час, Антикор.