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За добу на Львівщині виникло 11 пожеж сухої трави

Олена Карп'юк

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Протягом учора, 3 квітня, на території Львівщини виникло 11 пожеж сухостою, внаслідок яких згоріло більше 4000 м кв землі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Відтак протягом дня пожежі рослинності виникали у Львові, Червонограді, Дрогобичі, Сокалі, Трускавці, а також у Яворівському й Пустомитівському районах області. Загалом знищено землю на площі 4030 м кв.

Найбільша пожежа сухостою виникла в селі Чишки Пустомитівського району. Там вогонь знищив суху траву на площі 1000 м кв.

Нагадаємо, сьогодні штраф за самовільне спалювання рослинності становить від 170 до 340 грн. Однак Мінекології планує підвищи його розмір до 3000-6000 грн.

Нещодавно Львівський портал писав про наслідки, які несе за собою спалювання сухої трави. Детальніше про це читайте тут.

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