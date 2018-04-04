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З початку року на Львівщині сталося чотири ДТП за участі мотоциклістів

Юлія Шпак

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З початку року на дорогах Львівської області сталося чотири ДТП за участі мотоциклістів. Відтак, патрульна поліція у Львівській області закликають водіїв мотоциклів дотримуватись правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Патрульна поліція Львівської області спільно з Громадською організацією «МотоДопомога» продовжує інформаційну кампанію і розмістили за сприяння міської та обласної влади соціальні площини «Шолом – Твоє життя» та «Кожна 6 ДТП – фатальна».

«Подбайте про технічний стан свого мотоцикла, заїдьте на закритий майданчик і пригадайте навички водіння, яким би вправним Ви себе не вважали. Подбайте про свою безпеку. Не маєте грошей на шолом – не виїжджайте, не маєте на захист – не виїжджайте. Лікування в сотні разів дорожче. Шановні водії автомобілів, нагадуємо Вам, що двоколісні виїхали на дороги, тому частіше дивіться по дзеркалах. Давайте поважати один одного», – наголосив заступник голови ГО «МотоДопомога» Олександр Боговид.

Також Патрульна поліція Львівської області наголошує, що двоколісні є повноцінними учасниками дорожнього руху!

«При маневруванні, як автомобілісти так і мотоциклісти мають впевнитися чи це безпечно. Обов‘язково сповіщати про наміри здійснити поворот», – додав командир роти 3 батальйону патрульної поліції Львівщини Любомир Цісельський.

Нагадаємо, сьогодні Львівський порталу повідомляв, що у Львові на вулиці Володимира Великого зіткнулись легковик та мотоцикл. Внаслідок ДТП загинув водій двоколісного.

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