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На посаду очільника Львівського перинатального центру претендує троє кандидаток. Крапку поставлять 16 квітня

Дарина Смеречанська

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Сьогодні конкурсна комісія заслухала програми розвитку трьох кандидаток на посаду гендиректора КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр». Засідання продовжать 16 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі облради.

 

На керівну посаду цього закладу кандидувало троє осіб. Зокрема, Ірина Біль, Дзвенислава Москв`як-Лесняк  та Марія Малачинська.

Усі троє претенденток представили на розгляд комісії програми розвитку установи в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

«Сьогодні ми завершили черговий етап з відбору кандидата на заміщення посади керівника Львівського перинатального центру.  Комісії кандидати презентували свої бачення функціонування та розвитку медичного закладу, відбулося  скрупульозне обговорення програм під пильним оком громадськості. Це дуже серйозна обласна установа, тому маємо  обрати справжнього фахівця. Ми не маємо права помилитися», – зазначив заступник голови Львівської обласної ради, голова комісії Володимир Гірняк.

Як відомо на останній сесії Львівська обласна рада, внісши зміни до показників обласного бюджету на 2018 рік, виділила майже 39 млн грн для перинатального центру.

Нагадаємо, Львівський портал писав, що відкриття Львівського перинатального центру щоразу відтерміновують. Двері закладу обіцяли відчинити для породіль з початку нового року, згодом обіцяли перенесли на лютий, а потім – на березень.

 

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