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На Перинатальний центр виділили ще 39 мільйонів

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 20 березня, Львівська обласна рада, внісши зміни до показників обласного бюджету Львівської області на 2018 рік, виділила майже 39 млн грн – для перинатального центру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

За даними відомства, для придбання обладнання Львівському обласному клінічному перинатальному центру спрямували 27 мільйонів 600 тис. грн.

Крім того, сесія підтримала пропозицію щодо виділення 11 мільйонів 382 тис грн для забезпечення коштами функціонування перинатального центру після введення його в експлуатацію.

Нагадаємо, Львівський портал писав, що відкриття Львівського перинатального центру щоразу відтерміновують. Нещодавно з’явилася інформація, що його відкриють лише наприкінці лютого, а до цього двері закладу обіцяли відчинити для породіль з початку нового року.

На початку 2017 року уряд виділив на реконструкцію перинатального 45 мільйонів. Також повідомлялося про те, що потрібно ще 50 мільйонів на обладнання. Згодом Володимир Гройсман пообіцяв, що із держбюджету додатково виділять кошти на це.

Згодом заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк повідомив Львівському порталу, що у перинатальному центрі вже завершені будівельні роботи. Відкриття планується всередині березня.

Також повідомлялося, що відкриття перинатального центру гальмує поставка медобладнання.

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