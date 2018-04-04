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У області ознакують майже півсотні місць, пов’язаних з сучасними героями та видатними діячами

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Цьогоріч в області ознакують 40 місць, пов’язаних з сучасними героями, видатними діячами, історією, культурою та релігією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Ознакування проведуть в межах реалізації «Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки».

«Вивчення історії своєї країни є надзвичайно важливим. І є безліч постатей, які відіграли вагому роль в історії нашої держави, та про внесок яких багато хто не знає. І у нас виникла ідея ознакування місць на дорогах пов’язаних з нашою історією. Це будуть інформаційні таблиці на дорогах загальнодержавного значення із зазначенням події, або ж особистості, яка мала місце в нашій історії», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

На ознакування об’єктів в обласному бюджеті цьогоріч передбачено 180 тис. грн.

«Попередньо з істориками, діячами культури,та районами області ми сформували список із 40 об’єктів, які плануємо ознакувати. До прикладу, не кожен знає, що Яків Головацький був народжений у нас на Львівщині у селі Чепелі Бродівського району. І наше завдання донести цю інформацію до мешканців та гостей області. Сподіваємось, що інші області в майбутньому переберуть нашу ініціативу», – додала Мирослава Туркало.

Проект ознакування стартує у червні.

Додамо, що з нагоди відзначення 100-річчя Західно-Української Народної Республіки, в області встановлять інформаційні таблички з вказівниками місцерозташування родинних сіл та могил найвідоміших діячів Західно-Української Народної Республіки на Львівщині. Це такі відомі постаті, як: Андрій Мельник, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН (Дрогобицький район, с.Воля Якубова), Віктор Курманович, генерал УГА (Золочівський район, с.Велика Вільшаниця), Олена Степанів, перша в світі жінка-офіцер, чотар УГА (Перемишлянський район, с.Вишнівчик), Григорій Трух, чотар УСС, автор пісні «Ой, у лузі червона калина» (Стрийський район, с.Гірне, могила Миколи Мариновича, генерал-хорунжий УСС (Яворівський район, с.Оселя).

 

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