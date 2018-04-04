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«Atlasglobal» припиняє літати до України

Андрій Котенський

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«Atlasjet Україна», яка належить турецькій компанії Atlasglobal, припиняє здійснювати регулярні польоти до України із 24 квітня. Відтак буде скасовано регулярні польоти зі Стамбула до Львова, Харкова та Запоріжжя. Про це у коментарі Львівському порталу повідомили у львівському офісі авіакомпанії.

 

Я пояснили у компанії, це рішення прийнято із «операційних причин». Відтак усі рейси на літо 2018 року будуть призупинені вже із 24 квітня 2018 року. Пасажирам які вже придбали квитки на цей період буде повернуто кошти.

Водночас у авіакомпанії сподіваються, що вдасться відновити польоти до України вже восени.

Нагадаємо, що нового авіаперевізника «Atlasjet Україну» помпезно презентували у Львові у 2014 році. Проте авіакомпанія із труднощами пробивалася на український ринок і навіть погрожувала піти за рік по тому. Після того, як авіаперевізник отримав від Державіаслужби понад 30 керунків, очікуваного розвитку мережі так і не сталося. Авіакомпанія спромоглася налагодити лише регулярне сполучення Львова, Запоріжжя та Харкова із Стамбулом. Також із обіцяних 15 нових лайнерів авіакомпанія отримала лише два Аеробуси 320.

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