З початку року 10 львів’ян-довгожителів відзначили свої дні народження

З року в рік у місті Лева зберігається чудова традиція вітати довгожителів міста, які відзначають 100 і більше років. З початку 2018 року уродини відзначили десятеро львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, весною четверо ювілярів святкували уродини. Так, 1 квітня 103 рік життя відзначила львів’янка із Шевченківського району Устінова Олександра Андріївна, а в березні троє довгожителів святкували власний ювілей: 11 березня 100 років відзначила мешканка Залізничного району Анташкевич Євдокія Трохимівна, 12 березня 101-й рік відзначила мешканка Сихівського району Мельник Ольга Іванівна, і 29 березня 100-літній ювілей відзначила мешканка Франківського району міста Львова Стеців Ольга Василівна.

З нагоди уродин до ювілярок із привітаннями від імені міського голови завітали працівники управління соціального захисту та вручили одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 000 грн., яка виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2017 № 778 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2018 році виповниться 100 і більше років», а 100-літнім ювілярам також вручили Вітальний лист від мера міста та пам’ятну монету короля Данила Галицького.