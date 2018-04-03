Володимир Зуб: «Невідомо коли розпочнеться процес підписання декларацій із лікарями»

Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради про проблемний старт національної кампанії «Обери свого лікаря» у Львові:

«На сьогоднішній день немає жодного документу, який регламентує діяльність e-Health, крім роз’яснень, заяв і т. д. зі сторони Міністерства охорони здоров’я. Тому ми зараз проводимо юридичні консультації, як правильно зробити, щоб не помилитися, щоб дотриматися законодавства.

Ми визначилися з медичними інформаційними системами. Був оголошений конкурс, і в п’ятницю за результатами конкурсу прийнято рішення виконкому, яке рекомендує закладам охорони здоров’я обрати серед восьми медичних інформаційних систем, які дозволені, або компанію «ХЕЛСІ ЮА», або львівську компанію «Доктор Елекс». Тобто комісія, яка була створена рішенням виконкому із залученням відповідних спеціалістів, рекомендує ці дві компанії, при цьому закладам не забороняється обрати будь-яку іншу систему з тих, які дозволені.

Фактично, на сьогоднішній день жоден заклад охорони здоров’я міста Львова в систему e-Health не зареєстрований, але з сьогоднішнього дня ми починаємо цю реєстрацію і до кінця тижня всі заклади, які беруть участь в першому етапі реформи, будуть зареєстровані в системі e-Health.

Але на сьогоднішній день я не можу дати вам відповіді, коли розпочнеться процес підписання декларацій. Тому що постанова, яка планувалася до прийняття 28 березня, не прийнята, накази, які затвердили змінену декларацію і порядок обрання лікаря, ми отримали тільки в четвер. Тому зараз ми консультуємося, щоб зробити все правильно. Чому я так на цьому наголошую? Тому що ми всі переживаємо за надійне збереження персональних даних наших мешканців. На сьогоднішній день немає жодного юридичного документу, який би дав головному лікарю гарантію, що всі дані, які ми збираємо від пацієнтів, будуть надійно захищені.

Ще раз хочу наголосити на тому, що те, що задекларовано Міністерством охорони здоров’я, що старт компанії нібито з 1 квітня, не означає, що це фініш. Тобто цей процес довготерміновий, і якщо дивитися на ті нормативні документи, які сьогодні є, то фактично, до грудня в нас є час, щоб підписати декларації. Тому моє завдання як керівника – так організувати роботу головних лікарів, щоб ми мінімізували ризики, помилки, і все зробити правильно.

З сьогоднішнього дня нічого для мешканців не змінилось – поліклініки функціонують. Лікарі є на прийомі, обслуговують виклики. Ви знаєте, що незважаючи на те, що МОЗ видав наказ про відміну журналу реєстрації викликів надім, ми цю форму зберегли, поки не будуть підписані декларації. Тому до лікарів на прийом можна записатися через електронну реєстратуру або через реєстратуру безпосередньо, в разі гострого стану – викликати додому. Всі сімейні лікарі наразі працюють за тим дільничним принципом, за яким вони й працювали, тому допомога надається так, як надавалася…

Із матеріально-технічної точки зору всі наші заклади готові, з юридичної точки зору – ми ще проводимо консультації, щоб дані наших мешканців були надійно захищені», – пояснив Володимир Зуб.

Як раніше повідомляв Львівський портал, стартувала національна кампанія «Обери свого лікаря». Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.