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На Львівщині затримали двох турків, які намагались нелегально потрапити до Польщі

Юлія Шпак

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Прикордонники затримали двох іноземців, які планували потрапити до Польщі в обхід пункту пропуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Прикордонники відділу «Шегині»  Мостиського загону затримали нелегалів по інформації дільничного інспектора прикордонної служби на Львівщині.

«Прикордонний наряд зупинив подорожувальників за 100 м від лінії кордону. Затримані – 22-річний та 42-річний громадяни Туреччини, мали при собі документи та, як з’ясувалося, в Україну прибули встановленим порядком. Наразі на іноземців також складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

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