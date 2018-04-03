На Львівщині затримали двох турків, які намагались нелегально потрапити до Польщі

Прикордонники затримали двох іноземців, які планували потрапити до Польщі в обхід пункту пропуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону затримали нелегалів по інформації дільничного інспектора прикордонної служби на Львівщині.

«Прикордонний наряд зупинив подорожувальників за 100 м від лінії кордону. Затримані – 22-річний та 42-річний громадяни Туреччини, мали при собі документи та, як з’ясувалося, в Україну прибули встановленим порядком. Наразі на іноземців також складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.