На Львівщині загинула 3-річна дитина, впавши у вигрібну яму

Сьогодні, 3 квітня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному зі сіл Миколаївського району дві дівчинки, віком 3 та 4 років, впали у вигрібну яму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Внаслідок випадку 3-річна дитина померла, а старшу госпіталізували у реанімаційне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.