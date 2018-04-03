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На Львівщині загинула 3-річна дитина, впавши у вигрібну яму

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 3 квітня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному зі сіл Миколаївського району дві дівчинки, віком 3 та 4 років, впали у вигрібну яму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Внаслідок випадку 3-річна дитина померла, а старшу госпіталізували у реанімаційне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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