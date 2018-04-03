ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають 13 квітня на роботу їхати велосипедом

Олена Карп'юк

|

Наступної п’ятниці, 13 квітня, у Львові відбудеться акція «Велосипедом на роботу». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Львівська асоціація велосипедистів 13 квітня організовує весняний день Велосипедом на роботу. У цей день львів’ян закликають пересісти на чотириколісного: велосипедом їхати на роботу, навчання чи просто у справах.

Таким чином організатори заходу хочуть продемонструвати переваги велосипеда для пересування містом, стимулювати роботодавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді. А владі міста продемонструвати потребу у розвитку велоінфраструктури Львова.

У день «Велосипедом на роботу» організують велосніданок, який триватиме з 8:00 до 9:00 на пл. Ринок біля фонтану Нептуна.

Нагадаємо, сьогодні у Львові працюють 24 станції муніципального вело прокату NextBike. Одноразові поїздки для львів’ян стали вдвічі дешевшими, а для власників абонементу зробили годину безкоштовних поїздок щодня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?
Наталя ДУЛЯБА
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?

Про відмову від радянської моделі надання пільг і перехід на їхню монетизацію – адресні грошові виплати – в Україні заго...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...