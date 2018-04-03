Львів’ян закликають 13 квітня на роботу їхати велосипедом

Наступної п’ятниці, 13 квітня, у Львові відбудеться акція «Велосипедом на роботу». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Львівська асоціація велосипедистів 13 квітня організовує весняний день Велосипедом на роботу. У цей день львів’ян закликають пересісти на чотириколісного: велосипедом їхати на роботу, навчання чи просто у справах.

Таким чином організатори заходу хочуть продемонструвати переваги велосипеда для пересування містом, стимулювати роботодавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді. А владі міста продемонструвати потребу у розвитку велоінфраструктури Львова.

У день «Велосипедом на роботу» організують велосніданок, який триватиме з 8:00 до 9:00 на пл. Ринок біля фонтану Нептуна.

Нагадаємо, сьогодні у Львові працюють 24 станції муніципального вело прокату NextBike. Одноразові поїздки для львів’ян стали вдвічі дешевшими, а для власників абонементу зробили годину безкоштовних поїздок щодня.