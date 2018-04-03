Комунальники прибирають парки Львова до Великодня

Комунальні служби активно прибирають парки Львова до Великодня: очищують доріжки, усувають повалені гілля дерев. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку з поганими погодними умовами ми не могли нормально займатися прибиранням, проте зараз ми почали інтенсивну роботу, а саме прибираємо гілля дерев, які були повалені внаслідок сильних вітрів, очищуємо доріжки, також хочемо побілити дерева в парках, але це вже з настанням теплішої весни», – розповів головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Наразі ЛКП «Зелений Львів» працює у звичному режимі, однак на підприємстві запевняють, що на Великдень парки будуть мати гарний вигляд.

Нагадаємо, 30 березня у Львові відбулась загальноміська толока, під час якої мешканці прибирали 29 парків міста.