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Комунальники прибирають парки Львова до Великодня

Олена Карп'юк

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Комунальні служби активно прибирають парки Львова до Великодня: очищують доріжки, усувають повалені гілля дерев. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У зв’язку з поганими погодними умовами ми не могли нормально займатися прибиранням, проте зараз ми почали інтенсивну роботу, а саме прибираємо гілля дерев, які були повалені внаслідок сильних вітрів, очищуємо доріжки, також хочемо побілити дерева в парках, але це вже з настанням теплішої весни», – розповів головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Наразі ЛКП «Зелений Львів» працює у звичному режимі, однак на підприємстві запевняють, що на Великдень парки будуть мати гарний вигляд.

Нагадаємо, 30 березня у Львові відбулась загальноміська толока, під час якої мешканці прибирали 29 парків міста.

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