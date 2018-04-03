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Дозволи на виступи вуличних музикантів у Львові: що, коли та де саме тепер звучатиме у місті

Соломія Григор'єва

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У п’ятницю, 30 березня, у мерії затвердили Концепцію організації вуличних виступів у громадських місцях міста, яка має на меті створити комфортні умови взаємодії мешканців, виконавців вуличного мистецтва, гостей міста та захистити місто від негативного впливу надмірного рівня шуму. Про це сьогодні, 3 квітня, на прес-конференції розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ми вже звикли, що наші вулиці звучать музикою, а ця Концепція розроблена для організації вуличних виступів. Вона передбачає визначення трьох ареалів виступів музикантів по місту, яку і коли музику можна грати та на яких саме інструментах», – зазначила Наталія Бунда.

Місця та умови здійснення вуличних виступів:

No

з/п

 Ареал Технічні умови Можливий час здійснення виступу
Робочі дні вихідні та святкові дні
1. пл. Ринок (лише біля криниць-фонтанів) Інструментальна музика (без використання духових та ударних інструментів і звукопідсилювальних пристроїв) з 16.00 год.

до 22.00 год.

 з 12.00 год. до 22.00 год.
2. вулиці, прилеглі до пл. Ринок у ареалі, обмеженому вул. Підвальною, вул. В. Винниченка, вул. Валовою, вул. І. Гонти, вул. Театральною, просп. Свободи Інструментальна музика (без використання ударних інструментів) з 16.00 год. До 22.00 год. з 12.00 год. до 22.00 год.
3. за межами території, зазначеної у пунктах 1, 2 цієї таблиці музичне виконання всіх видів з врахуванням норм рівня шуму згідно з законодавством України з 12.00 год. до

22.00 год.

 

Відтак, тепер вуличні музиканти повинні подавати заявки через Центр надання адміністративних послуг, або в електронному вигляді на сайті. В заявці музиканти повинні вказати репертуар, час та інструменти, на яких хочуть грати. Потім комісія розглядатиме кожну заявку: у разі позитивного рішення, вуличні музиканти зможуть виступати на вулиці, а у разі негативного – не можуть.

Зазначимо, що ця Концепція зумовлена великою кількістю скарг і від мешканців, і від гостей міста. Здебільшого вони стосувались гучності музики та самого репертуару.

«Зараз у місті дуже багато людей, які повернулися зі сходу, і не усім подобається російська музика, що часто виконується у неадекватному стані. Тому Концепція буде унеможливлювати конфлікти. Щоправда виконавчі органи міста і  до цього працювали над даним питанням. Зараз ми створили робочу групу і працювали над тим, щоб створити інструмент, який би регулював співпрацю міста і вуличних музикантів. Адже ця музика – це не лише конфліктне питання, а й окраса Львова, яка робить його неповторну атмосферу», – розповіла член робочої групи, депутатка міськради Юлія Хомчин.

Зазначимо, що наявність відповідних дозволів у музикантів контролюватиме муніципальна варта.

«Це не цензурна ухвала, яка перешкоджатиме чиїмось свободам, хоча на перший погляд може так видаватися. Це практика, яку проходять всі туристичні міста», – додала Юлія Хомчин.

За словами директорки департаменту розвитку, відповідна комісія реально запрацює десь за два тижні.

«Ми дуже розраховуємо на людську відповідальність і свідомість. Дуже важливо, щоб музикант чітко дотримувався того, що розпише у своїй заяві. Ми не хочемо, що було так, що подали один репертуар чи одні години, а реально все зовсім не так. Або якщо зазначено, що на площі Ринок не можна використовувати звукопідсилювальну техніку, а музикант, всупереч своєї заяви, використовує таку техніку», – наголосила Наталя Бунда.

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