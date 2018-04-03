Дослідження показало, що 93% опитаних мешканців пишаються тим, що живуть у Львові

Торік, в період з 10 червня до 10 липня, КУ «Інститут міста» провів дослідження показників якості життя у Львові, згідно якого 93% опитаних респондентів пишаються тим, що мешкають у цьому місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Було опитано 1200 мешканців Львова віком від 18 років. Мета дослідження – простежити динаміку основних показників якості життя у Львові, згідно з авторською методикою КУ «Інститут міста», яку вперше розробили 2013 року. Усі індикатори якості життя мешканців міста Львів – це критерії ефективності діяльності управлінців різних сфер.

Основні результати цьогорічного дослідження: