Дослідження показало, що 93% опитаних мешканців пишаються тим, що живуть у Львові

Торік, в період з 10 червня до 10 липня, КУ «Інститут міста» провів дослідження показників якості життя у Львові, згідно якого 93% опитаних респондентів пишаються тим, що мешкають у цьому місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Було опитано 1200 мешканців Львова віком від 18 років. Мета дослідження – простежити динаміку основних показників якості життя у Львові, згідно з авторською методикою КУ «Інститут міста», яку вперше розробили 2013 року. Усі індикатори якості життя мешканців міста Львів – це критерії ефективності діяльності управлінців різних сфер.
Основні результати цьогорічного дослідження:
- 2017 року, як і торік, показник якості життя становить 3,31 за 5-бальною шкалою. Загалом, порівняно з 2016 роком, мешканці міста дещо краще оцінили медичну та освітню сфери, проте виявили невдоволення щодо благоустрою та екології.
- Мешканці міста оцінили середовищний комфорт на 3,43, а особистісний комфорт – 3,18.
- 93% опитаних пишаються тим, що мешкають у Львові, а 49% вважають, що їхнє життя залежить безпосередньо від них.
- Щодня або майже щодня 40% мешканців використовують маршрутне таксі, 14% – трамвай, 12% – тролейбус, а 2% – велосипед.
- 39% опитаних проводять відпустку вдома, а 23% систематично займаються спортом чи фізкультурою.
- У дослідженні було висвітлено суб’єктивні оцінки мешканців, що свідчать про рівень їхнього задоволення комфортом міського середовища, матеріального та соціального блага.
Олександр Косик