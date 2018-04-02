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Жителів Львівщини закликають не нести на могили померлих пластикові квіти та вінки

Олександр Косик

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З настанням Великодніх свят люди традиційно закуповують багато пластикових квітів, щоб занести на могили померлих родичів та близьких. Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації закликає не використовувати штучні квіти та вінки, передає Львівський портал.

 

Пластикові вінки і квіти не несуть ніякої богословської символіки, це традиція, яка поширилася в радянські часи. Вони виглядають неестетично та ще й завдають великої шкоди довкіллю. Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти.

Більшість пластикових квітів не потрапляє на сміттєві полігони, їх спалюють, і при цьому виділяються численні токсичні речовини, зокрема діоксини, або закопують у землю. Наголошуємо, що термін розкладу пластику становить 100 років.

Пластикова квітка не має нічого спільного з християнською вірою. Це неадекватне вшанування померлих. Душі наших близьких не потребують матеріальних речей, краще допомогти їм молитвою.

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