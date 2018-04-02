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Цього року у Львові обіцяють відремонтувати 50 ліфтів

Юлія Шпак

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У 2018 році на ремонт ліфтів передбачено 40 млн гривень. За ці кошти буде проведено ремонт понад 50-ти об’єктів у всіх районах міста Львова, у медичних установах та будинках ОСББ. Роботи виконуватимуть згідно з Програмою технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я міста Львова на період 2017-2023 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У медичних закладах міста Львова є 29 ліфтів, у житлових будинках міста Львова, які є у комунальній власності та ОСББ, є 2269 ліфтів, технічне обслуговування яких здійснює 4 спеціалізовані організації: ЛКП «Львівсвітло», ПП «Компанія «Астра», ТзОВ «Ліфт «Еко», ПП «Майстер Рос». Тобто у місті  є 2298 ліфтів.

«Ліфтове обладнання з року в рік старіє, ліфти, що відпрацювати 25-річний ресурс, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання їх ремонту і подальшої експлуатації.

Станом на сьогодні 95% ліфтів є такими, що відпрацювали 25-річний ресурс, і з кожним роком їх кількість зростає приблизно на 70 ліфтів. З метою оновлення ліфтового обладнання, 8 червня 2017 року було прийнято «Програму технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я міста Львова на період 2017-2023 років», – зазначили в управління житлового господарства.

Відтак, впродовж 2017 року згідно з Програмою було відремонтовано, модернізовано та замінено 22 ліфти на загальну суму майже 9 млн гривень. У 2018 році для реалізації Програми районним адміністраціям виділено 34 млн гривень для ремонту 47 ліфтів:

  • Галицька районна адміністрація – 1,5 млн гривень на 3 ліфти;
  • Сихівська районна адміністрація – 5 млн гривень на 9 ліфтів;
  • Залізнична районна адміністрація – 7 млн гривень на 9 ліфтів;
  • Шевченківська районна адміністрація – 10 млн гривень на 14 ліфтів;
  • Франківська районна адміністрація – 7 млн гривень на 8 ліфтів;
  • Личаківська районна адміністрація – 3,5 млн гривень на 4 ліфти.

Окрім цього, виділено 4 млн гривень на ремонт 3 ліфтів у закладах охорони здоров’я та 2 млн гривень – на 7 будинків ОСББ.

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