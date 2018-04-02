На Львівщині стартував місячник добровільної здачі зброї

Громадяни мають можливість добровільно звернутися у підрозділи поліції щоб здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Місячник добровільної здачі зброї на Львівщині триватиме з 1 по 31 квітня та проводиться з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням, виявлення та перекриття каналів надходження зброї у кримінальне середовище.

Під час місячника громадяни можуть звернутись в органи внутрішніх справ (у відділи, відділення поліції або безпосередньо до працівників поліції) та здати зброю, спецзасоби, боєприпаси чи вибухові речовини, що зберігались у них неналежним чином – без дозволів, реєстрації тощо.

«Усі мешканці Львова та області, які протягом місячника здадуть незареєстровану зброю та боєприпаси, уникнуть кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Якщо ж поліцейські самі вилучать таку зброю, власникам доведеться відповідати згідно статті 263 Кримінального кодексу України. Також передбачено, що громадяни, котрі добровільно здадуть мисливську зброю правоохоронцям, зможуть у подальшому легалізувати її, тобто зареєструвати на себе та отримати у користування», – повідомив начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Віктор Катерина.

Нагадаємо, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України передбачає відповідальність, зокрема, за зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Вчинення такого кримінального правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Так, частина 3 цієї ж статті передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, котрі добровільно здали зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, які вони зберігали без передбаченого законом дозволу.