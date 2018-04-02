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Львівські гандболістки вибороли титул чемпіонок України

Дарина Смеречанська

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Гандболістки ЛУФК достроково здобули титул чемпіонок України під час фінального туру чемпіонату України з гандболу серед дівчат віком до 17 років (2001-2002 р.н.), який проходив 27-29 березня в Ужгороді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У перший же день змагань, 27 березня, дострокове чемпіонство оформили гандболістки Львівського училища фізичної культури (ЛУФК).  Підопічні Віталія Надича, здобувши перемогу над командою Дніпропетровської області з рахунком 44:28, стали недосяжними для суперниць у турнірній таблиці.

Зазначимо, що працювали гандболістки ЛУФК й у наступні дні – розслабитися ніхто собі не дозволив. Як наслідок, ще дві перемоги: у матчі з Броварами – 34:23 та Херсонською областю – 35:20. І лише тоді зі стовідсотковим результатом дівчата та їх тренер прийняли золоті медалі, Кубок та вітання.

Чемпіонками України стали: Марія Луїза-Воронова, Діана Дмитришин, Ірина Прокоп’як, Ангеліна Овчаренко, Яна Борисевич, Марія Поляк, Христина Майкут, Вікторія Петрушко, Валентина Фроляк, Олександра Коцюба, Олеся Дяченко,  Катерина Козак та Ольга Братковська. Тренер команди – Віталій Надич.

Крім того, воротарку Марію-Луїзу Воронову було визнано кращим гравцем чемпіонату.

Нагадаємо, що саме у ЛУФК виховується резерв для львівської «Галичанки».

Срібними призерками чемпіонату України стали гандболістки Херсонської області, а бронзовими – гандболістки Київської області (БВУФК).

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