До Львова на відпочинок приїдуть діти із Луганщини

У Львові пройде акція «Єдина Україна». Саме тому на відпочинок до Львова приїде група дітей із Луганщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Основною метою акції, зі слів організаторів, є демонстрація єдності країни, патріотизму людей, які проживають на сході і заході, а також знайомство молоді із різних регіонів України задля обміну досвідом (звичаями, традиціями, тощо) та налагодження дружніх стосунків.

Для дітвори із Луганщини проведуть цікаве і незабутнє дозвілля.

Під час перебування у Львові діти із Східної України матимуть змогу ознайомитися із містом Лева, беручи участь у цікавих і пізнавальних екскурсіях, побувають на майстер-класах і виготовлення великодніх писанок, а також карамельних цукерок і мила.

Для малечі відчинять двері Кінопалац ім. О. Довженка, де вони переглянуть цікавий фільм, а також Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької, де для маленькі гості побачать цікаву виставу «Ісус, син Бога живого».

На завершення перебування, для дітвори організатори підготували ще один сюрприз. Зокрема, 5 квітня вони побувають у місті Трускавці на виставі дельфінарію «Оскар». Водночас малеча відвідає Храм святої Анни в місті Бориславі, після чого побачить жителів відомого та популярного зоопарку «Ліцімпопо», що в селі Меденичі Дрогобицького району.