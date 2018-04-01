Періс Хілтон здивувала у Львові фанів Степана Гіги

Після DJ-сету на відкритті «Гранд Готелю» американська суперзірка Періс Хілтон відвідала концерт Степана Гіги. Про це повідомляють очевидці у соцмережах, передає Львівський портал.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, у Львові відбулося грандіозне відкриття «Гранд Готелю», який тривалий час був на реконструкції. Зараз від став 5-зірковим і в честь цього до міста Лева запросили Періс Хілтон.

Зірка розважала львівську еліту крутим DJ-сетом, а потім неочікувано завітала у !FESTrepublic Club, де у цей день давав концерт Степан Гіга. Вона зіграла кілька ремейків на його пісні, але фанати стверджують, що вступ українського співака їм більше припав до душі.

P.S. Усміхнись, з 1 квітня! :)