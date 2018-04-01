Львів’ян запрошують на вечір церковної музики

Літургійний центр «Передання» запрошує львів’ян сьогодні ввечері, 1 квітня, послухати скарби класичної і традиційної церковної музики. Цього разу завітає камерний хор «Київ». По це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Пропонуємо вам чудову можливість відкрити для себе шлях до Воскресіння завдяки безсмертним творам вітчизняних композиторів – А. Веделя, М. Березовського, C. Дехтеревського, а також життєдайну традицію української монодії Страсного Тижня», – зазначають організатори.
Духовно-мистецьке дійство відбудеться сьогодні о 19.00 год у храмі Преображення Господнього, вул. Краківська, 21. Вхід вільний.
Також на захід завітають:
- Дитячий камерний хор «Жайвір», диригент Наталія Чмир-Козяр (м. Львів);
- Крилосний хор «Клірос», диригент Неля Ільченко (м. Львів);
- Хор “Феліціо”, диригент Наталія Байдак (м. Надвірна).
Струнний квартет:
- 1-ша скрипка Ольга Корчинська
- 2-га скрипка Володимир Савка
- альт Олег Колос
- віолончель Надія Пакош
Учасники вечора матимуть змогу насолодитися текстами класиків святоотцівської думки, які відкриватимуть спасаючу глибину таїнства Христових страстей.
Олександр Косик