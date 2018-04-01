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Львів’ян запрошують на вечір церковної музики

Олександр Косик

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Літургійний центр «Передання» запрошує львів’ян сьогодні ввечері, 1 квітня, послухати скарби класичної і традиційної церковної музики. Цього разу завітає камерний хор «Київ». По це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Пропонуємо вам чудову можливість відкрити для себе шлях до Воскресіння завдяки безсмертним творам вітчизняних композиторів – А. Веделя, М. Березовського, C. Дехтеревського, а також життєдайну традицію української монодії Страсного Тижня», – зазначають організатори.

Духовно-мистецьке дійство відбудеться сьогодні о 19.00 год у храмі Преображення Господнього, вул. Краківська, 21. Вхід вільний.

Також на захід завітають:

  • Дитячий камерний хор «Жайвір», диригент Наталія Чмир-Козяр (м. Львів);
  • Крилосний хор «Клірос», диригент Неля Ільченко (м. Львів);
  • Хор “Феліціо”, диригент Наталія Байдак (м. Надвірна).

Струнний квартет:

  1. 1-ша скрипка Ольга Корчинська
  2. 2-га скрипка Володимир Савка
  3. альт Олег Колос
  4. віолончель Надія Пакош

Учасники вечора матимуть змогу насолодитися текстами класиків святоотцівської думки, які відкриватимуть спасаючу глибину таїнства Христових страстей.

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