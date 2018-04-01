Львів’ян запрошують на вечір церковної музики

Літургійний центр «Передання» запрошує львів’ян сьогодні ввечері, 1 квітня, послухати скарби класичної і традиційної церковної музики. Цього разу завітає камерний хор «Київ». По це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Пропонуємо вам чудову можливість відкрити для себе шлях до Воскресіння завдяки безсмертним творам вітчизняних композиторів – А. Веделя, М. Березовського, C. Дехтеревського, а також життєдайну традицію української монодії Страсного Тижня», – зазначають організатори.

Духовно-мистецьке дійство відбудеться сьогодні о 19.00 год у храмі Преображення Господнього, вул. Краківська, 21. Вхід вільний.

Також на захід завітають:

Дитячий камерний хор «Жайвір», диригент Наталія Чмир-Козяр (м. Львів);

Крилосний хор «Клірос», диригент Неля Ільченко (м. Львів);

Хор “Феліціо”, диригент Наталія Байдак (м. Надвірна).

Струнний квартет:

1-ша скрипка Ольга Корчинська 2-га скрипка Володимир Савка альт Олег Колос віолончель Надія Пакош

Учасники вечора матимуть змогу насолодитися текстами класиків святоотцівської думки, які відкриватимуть спасаючу глибину таїнства Христових страстей.