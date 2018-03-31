Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в Україні святкують 8 квітня. Традиційно, напередодні свята кожна порядна господиня збирає святковий кошик, який потім освячується в церкві. У скільки обійдеться пересічній родині збір Великоднього кошика 2018 року, поцікавилися журналісти Львівського порталу.

Дещо раніше підрахували пасхальні витрати експерти Асоціації постачальників торговельних мереж. За їхніми даними середня українська сім’я мала б «вкластись» у 327 гривень, що на 25% дорожче аніж минулого року.

Побувавши на ринках та супермаркетах Львова, ми вивідали цінову політику на всі продукти, що мають бути у Великодньому кошику. Звісно, що священики благословляють усю поживу, яку освячують до святкового столу. Проте є предмети, присутність яких є недоречними. Ножів чи алкоголю у Великодньому кошику не має бути!

Розпочинається укомплектування Великоднього кошика із паски, як символу Воскресіння. Також паска символізує Голгофу. Традиційно вони бувають різноманітних розмірів і відповідно цін. Маленькі пасочки коштують від 25 до 75 гривень в залежності від складу, середні 75 – 120 гривень, а за найбільші домашні паски можна викласти й 200 гривень.

Яйця – це також один із головних атрибутів Великодня, який символізує початок нового життя і відродження. За українськими традиціями, яйця розфарбовують у крашанки чи писанки.

Ціна на фабричні яйця коливається від 2.50 до 2.90 грн. Натомість тим, хто полюбляє домашню продукцію, доведеться викласти за одне яйце від 3 до 4 гривень.

Масло. Цей продукт часто освячують у невеликій посудині, а зверху малюють візерунок у формі хреста. За 200 грам якісного масла, а не спреду чи маргарину треба викласти 37 – 43 грн.

Сир (домашній) – також невід’ємний продукт святкового кошика. Вважається, що масло та сир є символами жертовності та ніжності Бога. Один кілограм сиру обійдеться у 60 – 80 гривень.

М’ясна пожива – символізує душевну радість, яка приходить від виконання людиною волі Божої. Люди можуть освячувати ковбаску, шинку та шпондер.

Найдешевша ціна на добру домашню ковбасу коливається між 140 – 150 гривень за кілограм. Шпондер – 160-170 грн за кг. Вуджена шинка – 180-200 гривень за кіло. А для поціновувачів полядвиці доведеться викласти 210-220 грн за кілограм.

Сиров’ялі м’ясні делікатес обійдуться фактично удвічі дорожче. За кілограм ковбаски доведеться викласти щонайменше 260 гривень, шия від 330 грн за кг, а в’ялена вирізка з яловичого м’яса потягне від 400 грн за кілограм.

Також кладуть у кошик хрін. Цей корінь символізує міцність і незламність людського духу після прийняття таїнства Сповіді. Якщо минулого року пучок корінців можна було придбати на ринку за 10 гривень то напередодні сьогоднішньої Пасхи він у дефіциті і подекуди за хрін просять 30 грн.

Сіль – символ достатку, повноти. У Біблії сіль – символічний засіб зв’язку між Богом і його народом. Цей невід’ємний атрибут страв найдоступніший у Львові. Кілограм солі коштує близько 5 грн за кг. Стільки ж доведеться викласти за значно легшу пачку солі екстракласу.

Сам святковий кошик можна прикрасити зеленню (бушпаном чи міртою) – символ безсмертя і вічного життя. Пучок зелені обійдеться не більше, як 10 грн. Увесь вміст кошика накривають вишитим рушником на тематику Пасхи. Більшість городян зберігають рушники, як родинну реліквію тож на вартість кошика пересічного львів’янина це не впливає.

Також при освяченні у кошик ставиться свічка, яку запалюють під час освячення. Свічка – є образом вічного Світла, і також означає світло, яким сяють праведники. Палаюча свічка – це символ Христа, Божественного Світла, Церкви, благодаті, віри, духовної радості, благочестя. Вартість офірок стартує від 1 гривні за штуку і їх здебільшого купують при церкві. Але можна придбати й дорожчі свічки заздалегідь.

Отож, підсумуємо, у середньостатистичний кошик потраплять: невелика домашня паска вартістю 80 грн, п’ятірка яєць – 15 грн, 200 грам масла – 40 грн, куля сиру – 35 грн, по шматку ковбаски, шпондера та шинки – 150 грн, корінчик хрону – 10 грн, зелень для окраси – 10 грн, та пучок солі та офірка – ще 2 гривні відповідно. Відтак традиційний Великодній кошик галичанина потягне на 342 гривні. Якщо до нього класти писанки ручної роботи, паска із «марципанами» чи в’ялі м’ясидла, то його вартість суттєво здорожчає.