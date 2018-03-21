Великодній кошик цьогоріч обійдеться українцям на 25% дорожче

Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж порахували, скільки цього річ коштуватиме Великодній кошик. Якщо торік за продукти до свята довелося викласти 260 грн, то цьогоріч – 327 грн. Про це повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко у Facebook, передає Львівський портал.

Експерти зробили наступний підбір продуктів до Великоднього кошику: 1кг випеченої Паски, 7 яєць, 600гр свинячої буженини, 400гр сала, 200гр м’якого сиру, 200гр вершкового масла, 1кг сілі, 250гр хріну, одну пляшку «Кагору» 0,7л. Спеціалісти порівняли, як за рік змінилася вартість Пасхального кошику в Україні та місті Києві.

Як зазначається, у 2017 році в середньому в Україні 1кг домашньої Паски коштував 50грн., 7 яєць – 10грн., 600гр свинячої буженини – 47грн., 400гр сала – 16грн., 200гр м’якого сиру – 18грн., 200гр вершкового масла – 28грн., 1кг сілі – 5,6грн., 250гр хріну – 8,1грн., пляшка Кагору 0,7л – 77грн. Тобто, Пасхальний кошик 2017 року нам обійшовся в 259,7грн.

Для порівняння, у місті Києві він коштував у 2017 році майже на 30грн. дорожче – 288,7грн.

В той час у 2018 році 1кг домашньої Паски буде коштувати 60грн., тобто на 20% дорожче, ніж минулого року; 7 яєць – 19грн., що на 90% більше; 600гр свинячої буженини – 65грн., тобто подорожчала на 38%; 400гр сала – 29грн., тобто ціна зросла на 81%; 200гр м’якого сиру – 18грн., тобто ціна майже не змінилась; 200гр вершкового масла – 36грн., що на 29% вище, ніж 2017-го; 1кг сілі – 5,9грн., що всього на 5% більше, ніж роком раніше; 250гр хріну – 8,9грн., тобто на 10% дорожче; одна пляшка Кагору 0,7л – 85грн., що також на 10% більше, ніж раніше. Тобто, Пасхальний кошик 2018 року нам обійдеться в 326,8грн. Для порівняння, у місті Києві він коштуватиме у 2018 році на 32грн. дорожче – 358,8грн.

«У цілому за рік, як по Україні, так і в місті Києві Пасхальний кошик подорожчав на 25%. Якщо ж до кошика ви покладете більше м’яса, то зростання вартості за рік може бути й 30%», – резюмують у Асоціації постачальників торговельних мереж.