У Львові впіймали злодія, який «обчистив» квартиру, підібравши ключ до дверей

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. З помешкання винесли техніки на 40 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Шевченківський відділ поліції 29 березня звернулася 23-річна львів’янка. За словами жінки, невідома особа, підібравши ключі до вхідних дверей її квартири, викрала звідти два ноутбуки, графічний планшет та електронну книжку. Сума завданих збитків – близько 40 000 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 35-річного місцевого мешканця. Він затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.