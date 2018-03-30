Мешканців Львівщини попереджають про шахраїв, які видають себе за фіскалів

На Львівщині продовжуються випадки заволодіння коштами громадян та підприємців шахраями, які видають себе за працівників фіскальної служби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, встановлено, що з телефону номер 050-826-90-67 платникам податків надходять дзвінки провокаційного і протиправного характеру нібито від керівника ГУ ДФС у Львівській області.

«Такими діями зазначені особи не лише злочинним способом заволодівають коштами громадян, а й підривають довіру до держави та її виконавчих органів», – наголошують у ДФС області.

Окрім цього, шахраї беруться за псевдоперевірки суб’єктів господарювання.

Такі «перевіряючі» зазвичай не мають жодних дозвільних документів і, як правило, навіть не намагаються письмово зафіксувати ймовірне порушення податкового законодавства.

«У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дійсно телефонує працівник фіскальної служби – попросіть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон. У жодному разі не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону «бюджетний» рахунок. Не сплачуйте кошти у бюджет поспіхом. З’ясуйте достовірність реквізитів рахунку на сайті ГУ ДФС у Львівській області або самостійно передзвоніть у відділ обліку платежів. Ви можете допомогти виявити шахраїв фіксуючи такі злочинні дії та повідомляючи про такі факти правоохоронні органи та органи фіскальної служби», – наголошують у ДФС.