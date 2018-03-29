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У Львові медичні послуги підліткам надаватимуть конфіденційно

Олена Карп'юк

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У Львові консультації сімейного лікаря, психолога або гінеколога підлітки зможуть отримати конфіденційно. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

У Львові стартує реалізація пілотного проекту, відповідно до якого підлітки, які соромляться звернутися за медичною допомогою чи консультацією, зможуть отримати її конфіденційно.

«В умовах трансформації системи охорони здоров’я зміни потребує і складова, пов’язана із здоров’ям молоді. Ще не дорослі, але вже не діти, вони вимагають особливого підходу з боку медичних фахівців.  Акцент треба змістити на конфіденційність послуг. Це сприятиме збільшенню довіри до медичних фахівців. Знаючи, що можна отримати конфіденційну консультацію гінеколога або психолога, підлітки не залишатимуться наодинці зі своїми проблемами, а звертатимуться до фахівців. Запобігти, а не стикатися із наслідками – основна мета трансформації», – йдеться у повідомленні.

Відтак медиків Львова навчатимуть, як правильно спілкуватися з підлітками, на що звертати увагу, які існують індикатори проблем у конкретної дитини. Роз’яснення та профілактичні бесіди стануть основою для надання медичної допомоги підліткам на первинній ланці.

Мінохорони здоров’я розробить анкету для підлітка, яку матиме сімейний лікар. За допомогою неї він зможе визначити наявність проблеми, зокрема репродуктивного, психічного здоров’я, шкідливих звичок, залежностей.

Також у МОЗ напрацюють алгоритм перенаправлення підлітка щодо виявленої проблеми до спеціаліста, яку лікар не в змозі вирішити сам.

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