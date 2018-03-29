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Львів’ян запрошують взяти участь в акції «Блакитний Великдень»

Юлія Шпак

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Пластуни спільно з Львівським обласним дитячим психоневрологічним диспансером розпочинають акцію «Блакитний Великдень».  З 2 до 8 квітня в компаніях Львова вони будуть реалізовувати блакитні писанки, щоб зібрати кошти на облаштування ігрового майданчика на території лікарні та придбання розвиткових ігрових стендів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Акцію розпочнуть 2 квітня – у Всесвітній день інформування про проблеми аутизму. В цей день активісти та небайдужі у всьому світі символічно одягаються в блакитне, щоб привернути увагу до проблем цього захворювання. Саме тому усі писанки, які допомагатимуть зібрати кошти, будуть блакитними.

«Процес оздоровлення дитини є неперервним, тому ми маємо намір створити добре лікувальне середовище у межах установи. Такий майданчик та розвиваючі бізіборди на стінах біля кабінетів, зроблять час перебування дитини у Диспансері цікавим і корисним», – розповідає Наталя Масяк, дитячий лікар-психіатр, координатор проекту «Блакитний Великдень».

Пластуни планують зібрати близько 30 000 грн, звіт обіцяють подати публічно в події https://www.facebook.com/events/168501100536582/

Зараз уже близько 20 волонтерів готують писанки для проекту. Організатори запрошують долучатись і просять заповнити форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMpVKTlTabSofhyXVAJLEi7PGFZCVw2ks41uH5GD8oTIVI7g/viewform: майстринь, які пишуть писанки та компанії, які хочуть долучитись та реалізувати писанки серед своїх працівників https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dSgd8WgoXkgoY859HZU7IfUKaRmM-MkojfttUQeOdL0B1g/viewform

 

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