Львів’ян просять приносити одяг для безпритульних не у зіпсованому стані

Громадська організація «Емаус-Оселя» закликає львів’ян не приносити одяг безпритульним, який вже не можна носити. Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Дорогі друзі, знаємо, що перед Великоднем люди наводять лад у своїх домівках і віддають на благодійність багато речей. Змушені Вам повідомити, що зараз «Оселя» може приймати тільки такий одяг, який ще можна носити. Колись ми приймали одяг в будь-якому стані – брудний, порваний, старий, бо здавали його на переробку. Зараз немає збуту на такі речі, фабрики з переробки текстилю приймають лише джинс та бавовну. Решту непридатного текстилю ми не можемо ніяк пере використати», – йдеться у повідомленні.

Актуальний список розміщення контейнерів тут.