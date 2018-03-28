ОСТАННІ НОВИНИ

В «Укртелекомі» кажуть, що непорозуміння з російською виникло через технічний збій

Дарина Смеречанська

|

У ПАТ «Укртелеком» відреагували на закиди щодо обслуговування львівською філією клієнтів російською мовою, зауваживши, що така ситуація виникла через технічний збій.  Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі компанії.

 

«Укртелеком  здійснює комунікації,  у тому числі  рекламні і сервісні,  українською мовою. Оператор обслуговує клієнтів державною мовою, однак  на прохання клієнтів обслуговування може здійснюватися й іншим мовами. Прикро, що виникла така ситуацію з терміналом на етапі його тестування і  спричинена вона технічними  збоєм через його двомовність. Фахівці  компанії  і  підрядник займаються виправленням  ситуації», – прокоментували ситуацію у компанії.

Як повідомляв Львівський портал, у сервісному центрі Львівською філії ПАТ «Укртелеком», який розташований у Львові, на вулиці П.Дорошенка, 26, клієнтів обслуговують російською мовою.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Евакуаційне закулісся Львова
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова

Смертоносна пожежа у торговому центрі у російському Кемерово сколихнула мало не весь світ. Те, що вдалося з’ясувати попр...

Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Руйнівники архітектурних пам’яток: кого та як штрафуватимуть за нищення історичного Львова?

Від початку березня у Львові діє міська адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури і, виявивши на...

Незвичайні діти у звичайній школі
Вероніка РОЙ
Незвичайні діти у звичайній школі

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольованими від світу. Школи неохоче відкривали дл...

Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...