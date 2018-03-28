В «Укртелекомі» кажуть, що непорозуміння з російською виникло через технічний збій

У ПАТ «Укртелеком» відреагували на закиди щодо обслуговування львівською філією клієнтів російською мовою, зауваживши, що така ситуація виникла через технічний збій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

«Укртелеком здійснює комунікації, у тому числі рекламні і сервісні, українською мовою. Оператор обслуговує клієнтів державною мовою, однак на прохання клієнтів обслуговування може здійснюватися й іншим мовами. Прикро, що виникла така ситуацію з терміналом на етапі його тестування і спричинена вона технічними збоєм через його двомовність. Фахівці компанії і підрядник займаються виправленням ситуації», – прокоментували ситуацію у компанії.

Як повідомляв Львівський портал, у сервісному центрі Львівською філії ПАТ «Укртелеком», який розташований у Львові, на вулиці П.Дорошенка, 26, клієнтів обслуговують російською мовою.