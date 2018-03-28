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В сервісному центрі «Укртелекому» у Львові клієнтів обслуговують мовою окупанта

Олена Жолкевська

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У сервісному центрі Львівською філії ПАТ «Укртелеком», який розташований у Львові, на вулиці П.Дорошенка, 26, клієнтів обслуговують російською мовою. Про це кореспондент Львівського порталу передає з місця події.

 

Для того, аби потрапити до спеціаліста, клієнт повинен взяти талон з відповідним номером в електронному терміналі. Початкове меню терміналу є двомовним на вибір клієнта: українською або російською. Проте, вибравши українську мову, термінал наступні рівні меню видає лише російською мовою: «Перед вами в очереди 39 человек. Желаете встать в очередь?» та «Возьмите ваш талон».

Прикметно, що сам талон, який друкує термінал, – українською мовою.

На запитання кореспондента Львівського порталу пояснити, в чому справа, працівник Львівської філії «Укртелекому» відповів: «Просто неправильно налаштовано термінал. Його дуже важко і довго налаштовувати. Бачите, навіть годинник неправильно йде».

Львівський портал також написав директору Львівської філії (керуючому філії Західного макрорегіону) ПАТ «Укртелеком» Тарасу Андрухіву електронного листа з проханням прокоментувати цю ситуацію.

Як повідомляв Львівський портал, 27 січня 2017 Верховна Рада України визнала Росію державою-агресором. А 18 січня 2018 року український парламент підтримав законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу, яким визнав Російську Федерацію агресором та окупантом.

Фото: Львівський портал

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