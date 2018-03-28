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Сьогодні на дорогах Львівщини – ожеледиця

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 28 березня, у Львові та на території області зберігатиметься ожеледиця, вранці місцями туман, видимістю 200-500 м. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.

 

Вдень по всій території області – невеликий мокрий сніг та дощ.  Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря у Львові та області вдень коливатиметься від 3 до 8° тепла.

Через ожеледицю та місцями тумани водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути пильними за кермом. А пішоходам нагадують про те, що переходити дорогу слід у встановленому місці.

Нагадаємо, через дощі і танення снігу від сьогодні, 28 березня, і до п’ятниці, 30 березня, на Львівщині очікується підйом рівнів води на річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу.

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