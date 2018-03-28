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Мешканців Львівщини попереджають про підйом рівня води у річках

Олена Карп'юк

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У зв’язку з дощами та сніготаненням від сьогодні, 28 березня, і до п’ятниці, 30 березня, на Львівщині очікується підйом рівнів води на річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Гідрометеорологи попереджають про підйом рівнів води:

на річках басейнів Сяну, Дністра на 0,2 – 1 м;
на річках басейну Західного Бугу на 0,1 – 0,5 м, місцями вихід води на заплаву.

Також сьогодні, 28 березня, у середньогір’ї Львiвської областi зберігатиметься помiрна снiголавинна небезпека (ІІ рiвень).

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