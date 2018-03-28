Львів прийматиме національні змагання з триатлону

12-14 квітня в басейні Навчально-спортивної бази літніх видів спорту, що на вул. Клепарівській, 39-а, та на стадіоні «Арена-Львів» проходитиме відкритий чемпіонат України з триатлону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьогорічний чемпіонат є одним з етапів відбору кращих атлетів-триатлоністів до складу національної збірної команди України в новій олімпійській командній дисципліні – естафета-мікст (змішана команда). Саме ця команда візьме участь в кваліфікаційних рейтингових змаганнях до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

Учасниками чемпіонату будуть понад 150 найсильніших триатлоністів у різних вікових групах, які представлятимуть збірні команди десяти областей України та Києва.

Програма змагань:

12 квітня. Приїзд команд. Розміщення учасників

15.00 – Проходження мандатної комісії

16.00-17.30 – Засідання суддівської комісії, зал засідань велотреку НСБ ЛВС МО України

13 квітня. Плавання. 25-ти метровий закритий басейн

09.00 – Розминка першого потоку

09.30 – Старт I-го запливу на дистанції 0,1 км (юнаки), 0,3 км (дорослі, юніори)

18.00 – Старт I-го забігу на дистанції 500 м (юнаки)

14 квітня. Велоперегони

09.00 – 09.20. Транзитна зона для I-го старту

09.30 – Старт I-го заїзду на дистанції 8,0 км велогонка+2,0 км крос (старт ІІ-го і подальших заїздів орієнтовно через кожні 40 хв)

14.00 – Нагородження призерів та переможців змагань

15.00 – Від’їзд учасників до місць проживання