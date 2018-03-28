Фармацевтці, яка поцупила із аптеки виручку, «світить» до чотирьох років тюрми

У Стрию судитимуть фармацевта, яка привласнила виручку аптеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Стрийський відділ поліції звернулася завідувач однієї з аптек міста. Вона повідомила, що наприкінці листопада минулого року із закладу зникло близько 4100 гривень, отриманих від реалізації лікарських засобів.

Правоохоронці встановили, що до привласнення грошей причетна працівниця аптеки, 34-річна місцева мешканка.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисниці загрожує позбавлення волі до чотирьох років.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.